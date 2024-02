Cuccarini dopo Sanremo e Amici: “Ritorno in TV su Rai?”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini è attualmente impegnata in Amici di Maria e nei preparativi per il Festival di Sanremo. Nonostante speculazioni su un possibile ritorno in Rai, l’artista ammette che tutto dipenderà dalle opportunità future.

La discussa collaborazione con Amadeus al Festival di Sanremo

Il periodo corrente si presenta fortunato per Lorella Cuccarini. Tra l’impegno fisso con Amici di Maria e la prossima apparizione al Festival di Sanremo in tandem con Amadeus, la vita professionale della conduttrice scorre ricca di novità. Nonostante le previsioni che la vedevano in procinto di rientrare in Rai, la Cuccarini ha stabilito per ora di rifiutare l’offerta.

“Ho un grande amore per la Rai e un’ottimo rapporto con la sua dirigenza, sono stati fantastici… ma al momento mi trovo bene ad Amici. Il futuro sarà quello che sarà, dipenderà dalle occasioni che si presenteranno”, ha così affermato la conduttrice.

Le sorprendenti circostanze che la vedono collaborare con Amadeus al Festival non la sorprendono del tutto. La conduttrice ha infatti ricordato come: “La chiamata per il Festival è arrivata a sorpresa… Mi ha mandato un messaggio verso le 8 di sera. Ma siccome a quell’ora, se non sono in teatro, sono a cena in famiglia, l’ho visto alle dieci quando lui stava già dormendo… Questo sarà il suo ultimo Festival, almeno per ora, e per questo voleva portare sul palco persone amiche… Come ho conosciuto Amadeus? L’ho voluto con me a Buona domenica nel 1995.”

La decisione di rimanere in Amici e le pubblicazioni su Twitter

La popolarità di Lorella Cuccarini si riflette anche su Twitter, dove vengono frequentemente condivisi aggiornamenti sulla sua presenza e le decisioni nell’ambito della trasmissione Amici. In una recente intervista l’artista ha spiegato il motivo della sua scelta di rimanere all’interno del team del popolare show: “Adesso voglio fare quello che mi piace e mi rende felice e sono fortunata perché mi trovo nel posto giusto… A Amici sto benissimo ed è come essere in una grande famiglia… Se sto qui è perché questo ruolo lo sento mio”.

Così la Cuccarini ha chiuso la questione ponendo l’accento sull’importanza delle scelte personali nel lavoro.