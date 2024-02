Ex protagonisti di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato diventano genitori il medesimo giorno

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, ex protagonisti di “Uomini e Donne”, diventano simultaneamente genitori pur con partner diversi. Un’insolita coincidenza celebra l’arrivo dei secondi figli nelle rispettive famiglie.

La felicità in famiglia di Fabio Colloricchio

La nuova genitorialità per Fabio Colloricchio, che attualmente condivide una storia d’amore con Violeta Mangrignan, è stata resa pubblica attraverso una serie di fotografie che illustrano momenti pre e post parto. È nata Gia, la seconda figlia dell’ex tronista.

Il lieto evento è stato annunciato in precedenza, l’anno scorso, il 19 di luglio, quando veniva alla luce la piccola Gala, la prima figlia della coppia.

Nicole Mazzocato diventa mamma per la seconda volta

Un’altra lieta notizia arriva da Nicole Mazzocato, ex fidanzata di Colloricchio che con lui ha vissuto una storia d’amore nata nel famoso programma televisivo “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. Dopo la fine della loro relazione, Nicole ha incontrato il calciatore Armando Anastasio.

La loro storia d’amore, iniziata poco più di tre anni fa, è stata celebrata con la nascita del primogenito Paolo nel mese di agosto del 2022. Il primo di febbraio 2024, Nicole e Armando hanno dato il benvenuto al piccolo Davide.

“Siamo tanto felici. Benvenuto Davidino del nostro cuore, sei bellissimo e ti amiamo già tanto”, ha condiviso Nicole sui social media mentre presentava una serie di scatti di Davide appena nato e del compagno Armando.

Prossime nozze in vista per Nicole Mazzocato

Per la coppia composta da Nicole Mazzocato e Armando Anastasio l’arrivo del secondo figlio coincide con un periodo ricco di gioia e soddisfazioni. Infatti, poco tempo fa, Nicole ha annunciato non solo la gravidanza ma anche prossime nozze con il suo compagno Armando. A questo punto, non resta che augurare loro ogni bene.