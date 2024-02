Grande Fratello, il duello tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero continua

Myrta Merlino e Alfonso Signorini sono diventati i protagonisti delle controversie al “Grande Fratello”, in particolare tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero.

Il Conflitto tra Luzzi e Vatiero

Le tensioni tra le due concorrenti del reality show sono state al centro dell’attenzione, con Merlino che rimane neutrale ma con un opinionista che prende le parti di Beatrice Luzzi. Nello specifico, un critico ha definito l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, Perla Vatiero, come poco elegante, sia a parole che nel comportamento. Al contrario, ha riservato commenti lusinghieri per Beatrice, descritta come una giocatrice sveglia e acuta.

“È sicuramente un duello tra due alfa, ma devo dirti la verità, sono decisamente per Beatrice. Perché? Perché è una giocatrice acuta, sveglia, mentre Perla non lo è. Per me è l’esatto contrario del concetto di eleganza che ho in mente. Non sono stato troppo duro su Perla? Ma dobbiamo dire le cose come stanno. La trovo una donna poco elegante. Dico poco elegante sia in termini di parole che nel comportamento”

Sostegno a Beatrice nel Web

In rete, i commenti in seguito alle dichiarazioni dell’opinionista sono stati principalmente di sostegno a Beatrice. Un tweet in particolare afferma: “Anche lui è per Beatrice. In diretta a Pomeriggio 5 sta dicendo che Perla non è elegante né nel modo di parlare né nel comportamento, da applausi. I sostenitori di Perla sono zitti”. “Ha detto solo la verità, la mancanza di eleganza è disprezzata da tutti”. “Parla la lingua della verità e descrive perfettamente Perla”.

Nonostante il conflitto continui a infiammare il popolare reality show italiano, sembra che il pubblico online sia fermamente dalla parte di Beatrice Luzzi.