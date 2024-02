Arrestato Marco Raduano, boss mafia garganica evaso: “Era in un ristorante a pranzo con una ragazza”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Raduano, noto boss della mafia garganica in fuga dal carcere di Nuoro da più di un anno, è stato arrestato in Francia.

La cattura del boss garganico in esilio

“È finita la latitanza del boss della mafia garganica Marco Raduano evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio dello scorso anno.” Raduano, un 40enne di Vieste, divenne un evaso dopo essere scappato dal braccio di massima sicurezza del carcere, orchestrando una fuga spettacolare calandosi dal muro di cinta del penitenziario attraverso una serie di lenzuola annodate.

Le autorità cercavano intensamente Raduano dal giorno della fuga, e finalmente hanno potuto annunciare che la sua latitanza è giunta al termine. L’uomo è stato localizzato e catturato sul suolo francese.

Il padrino mafioso arrestato durante il pranzo

“È avvenuto l’arresto quando il boss era a pranzo con una ragazza a Bastia.” Bastia, una cittadina situata nella parte orientale della Corsica, è l’ultimo luogo in cui Raduano è stato visto prima dell’arresto. Le stesse forze dell’ordine che hanno catturato Matteo Messina Denaro, i Ros dei carabinieri, sono state responsabili per la cattura del fuggitivo. Fonti affidabili, a stretto contatto con l’operazione, hanno rivelato che “Faceva la bella vita“.

Il destino del boss mafioso latitante

Le circostanze dell’arresto di Marco Raduano sono alquanto insolite. Da una latitanza ben orchestrata a una vita di lusso, il boss della mafia garganica sembrava avere tutto sotto controllo. Ma per quanto Raduano potesse dare l’impressione di condurre una vita spensierata mentre era in fuga, ha dovuto affrontare l’inevitabile destino di essere catturato dalla forza dell’ordine. Adesso, è solo questione di tempo prima che sia estradato in Italia e affronti le accuse nei suoi confronti.