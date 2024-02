Incidente fatale, muore a 33 anni Ilaria Pellegrini

0 SHARES Condividi Tweet

L’incidente mortale è avvenuto a Cesano Boscone, e ha tolto la vita a Ilaria Pellegrini, 33enne di Corsico, provincia di Milano.

Incidente terribile a Cesano Boscone: muore Ilaria Pellegrini

“La vita di Ilaria Pellegrini, una donna di 33 anni di Corsico, provincia di Milano, è stata interrotta in seguito a un terribile incidente avvenuto nella mattina di Martedì 30 gennaio a Cesano Boscone.

Ilaria era in sella al suo scooter alle 8:30, quando un incidente terribile si è consumato: Ilaria è finita sotto un camion, sulla via Isonzo. I soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo immediatamente e hanno trasportato Ilaria all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni erano apparse gravi fin dall’inizio: i medici hanno provato a salvare la sua vita con un delicato intervento chirurgico.

Ilaria Pellegrini non supera l’intervento: addio a una ragazza sorridente e generosa

Nonostante l’intervento, le condizioni di Ilaria Pellegrini non sono migliorate. Ilaria è morta nella serata di ieri presso l’ospedale Niguarda di Milano a causa degli infortuni subiti nell’incidente.

Nel frattempo, la polizia locale di Cesano sta conducendo un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica del tragico evento. Dai primi riscontri, sembrerebbe che la 33enne abbia perso il controllo del suo mezzo prima di finire sotto il camion. “Era sempre sorridente e generosa, aveva un cuore grande” – così gli amici di Ilaria la ricordano.