Emma Marrone e Naike Rivelli, botta e risposta di fuoco sui social

0 SHARES Condividi Tweet

In un vivace scambio su social media, Emma Marrone ha risposto con spirito a un commento di Naike Rivelli riguardante una pelliccia, evidenziando la tensione tra le due.

Pronta per il Festival di Sanremo 2024, Emma Marrone ha annunciato il suo nuovo brano “Apnea” con un post intrigante. L’immagine la mostra indossare una pelliccia celeste, accompagnata da un messaggio pieno di entusiasmo per la sua prossima esibizione. La foto e la didascalia hanno suscitato l’interesse di Naike Rivelli, che ha commentato in modo provocatorio sulla pelliccia.

Il commento provocatorio di Naike Rivelli

Naike Rivelli ha lasciato un commento pungente sotto il post di Emma, chiedendo in modo poco cortese: “Ma è fatto di animali questa roba addosso a questa?”. Questo commento ha messo in luce un tono irrispettoso e diretto, che non è passato inosservato tra i fan e gli osservatori.

La risposta tagliente di Emma Marrone

Nonostante il tono provocatorio di Rivelli, Emma Marrone ha risposto con compostezza e fermezza. Ha replicato: “Questa si chiama Emma, piacere di conoscerti… la pelliccia è ovviamente e visibilmente finta… amo molto gli animali …e li rispetto… un bacino tesoro“. Con questa risposta, Emma ha chiarito la natura sintetica della pelliccia e ha mantenuto una postura rispettosa, sottolineando il suo amore per gli animali.