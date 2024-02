Fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta: dettagli e retroscena

0 SHARES Condividi Tweet

Sembra che si sia conclusa la love story tra l’influencer Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Il rapporto durato quasi quattro anni sembra essersi concluso di recente.

La notizia ci giunge come un fulmine a ciel sereno, sembra che sia giunta al termine la storia d’amore tra la celebre influencer emersa da Uomini e Donne, Giulia De Lellis, e Carlo Gussalli Beretta, noto rampollo di una famiglia bresciana. Le fonti del portale Whoopsee affermano che questo rapporto, durato quasi quattro anni, sia giunto al suo epilogo. Alla conferma della notizia, si aggiunge anche Deianira Marzano, esperta di pettegolezzi, che ha reso note le parole di una sua fonte, la quale ha affermato senza mezzi termini: “I due giovani si sono lasciati“.

L’inizio e il termine della relazione

La relazione tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta aveva avuto inizio nell’estate del 2020 creando molto clamore. Andrea Damante, ex fidanzato di De Lellis, amico di Beretta, non ha accolto la notizia in maniera positiva. Questo ha comportato la fine del rapporto di amicizia tra i due. Inizialmente la coppia sembrava aver trascorso in maniera serena le vacanze estive, ma la situazione sembra aver preso una piega diversa nei mesi seguenti. Dopo un viaggio in Messico, passato insieme a famigliari e amici durante le feste natalizie, sembra che il rapporto si sia raffreddato. Le conferme sembrano arrivare da Whoopsee: “La coppia, infatti, sembrerebbe separata ormai da qualche tempo”.

I cambiamenti di Giulia De Lellis durante la relazione con Carlo Gussalli Beretta

Da quando Giulia De Lellis ha iniziato la sua storia con Carlo Gussalli Beretta, sembra aver rivoluzionato il suo modo di comunicare. L’influencer si è allontanata dal gossip, evitando polemiche ed optando per un basso profilo. Nonostante ciò, la De Lellis ha continuato a promuovere i suoi prodotti in maniera professionale, ma è diventata molto più riservata per quanto riguarda il suo privato. Alcuni voci sostengono che tale modus operandi sia stato suggerito dalla famiglia Beretta, una delle più ricche in Italia, non interessata a trovarsi al centro di scandali o copertine di gossip.