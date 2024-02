Scoppia la polemica a ‘Ciao Darwin’: un idraulico napoletano alla conquista della TV

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri di ‘Ciao Darwin’, un idraulico napoletano ha acceso il dibattito con le sue provocazioni, rivelando anche di avere ambizioni nello spettacolo.

La controversia alla corte di ‘Ciao Darwin’

Nell’ultima puntata di “Ciao Darwin“, ci sono stati tanti colpi di scena. Al centro dell’attenzione, un idraulico napoletano che ha acceso il dibattito con dichiarazioni provocatorie durante la sfida tra la squadra degli amanti, guidati da Alex Belli, e i detrattori dell’amore, rappresentati dalla storica conduttrice radiofonica Anna Pettinelli. Questo idraulico, di soli 33 anni, ha rivelato un dettaglio sorprendente durante il suo intervento. Si è autoproclamato “amante”, seguito da una dichiarazione che ha riacceso le discussioni: “Ho 33 anni, vengo da Napoli e faccio l’idraulico. Sono un amante! Un amante! Vorrei dire una cosa a tutti loro. Questi che parlano di amore pulito, amore, ti amo, sei la mia vita. Quando noi veniamo chiamati dalle vostre moglie per una riparazione, voi dove state? Sì Paolo succede. Non sono solo film anni 70, tutto può succedere. Se io risolvo il tubo guasto? Eh, già, esatto.”

L’idraulico che conquista le donne

Le sue dichiarazioni audaci hanno suscitato reazioni contrastanti sul social media, con alcuni utenti di Twitter che hanno anche scherzato sulla necessità di un idraulico. Ma chi è veramente questo idraulico di nome Sebastiano Iorio? Avete mai sentito il suo nome da qualche parte prima? Nel caso in cui siete interessati, vi lasciamo il suo manico di Instagram: sebastianoiorio90.

Sebastiano Iorio: un sogno di spettacolo

Non si tratta certamente della prima apparizione televisiva di Sebastiano Iorio. Nel 2016, ha partecipato a Mister e Miss Athena Lemnia 2016 ed è stato eletto Mister Emanagement. In un’intervista rilasciata in quell’occasione a Di Tutto Magazine, ha rivelato di aver partecipato a Uomini e Donne e di coltivare il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. “Essendo un ragazzo fiducioso, pieno di vita e soprattutto speranzoso, quello che desidero dalla vita è diventare un grande attore. Il mio obiettivo più grande? In poche parole vorrei lavorare nel mondo del Cinema, naturalmente dovrei poter avere la possibilità di studiare e provare. Ho partecipato a concorsi di bellezza, ho vinto Mister Campania 2014 e così ho avuto la possibilità di farmi “conoscere”… Sono stato in passerella per Carlo Pignatelli. Lavoro ancora oggi per la Zuelements. Ho partecipato a Uomini e Donne nel 2015 ma solo in due puntate“, ha raccontato in quell’intervista di qualche anno fa.