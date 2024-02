Amore al capolinea per Sossio e Ursula: l’annuncio definitivo

0 SHARES Condividi Tweet

La conferma sui sospetti: amore finito tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Dopo anni fatti di alti e bassi, si è conclusa la relazione d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. A dopo 5 anni dalla loro storia, emerge la realtà: nonostante i tentativi di trovare un terreno comune, le divergenze hanno prevalso. La Bennardo ha fatto l’annuncio sulla rottura.

La coppia si è formata in Uomini e donne e dopo ha partecipato a Temptation Island Vip. Di lì a poco, hanno dato il benvenuto alla piccola Bianca. Anche se in passato si sono affrontati periodi di tensione, pareva che il rapporto si fosse stabilizzato. Tuttavia, la meno frequente presenza della coppia sui social ha iniziato a destare dubbi. E oggi è arrivato l’annuncio da parte della Bennardo.

“Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba così preferisco scrivere…È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento delicato, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità!” Queste parole sono state un colpo per i fan. In molti credevano che il periodo di crisi fosse un altro contrattempo, ma questa volta, sembra non esserci ritorno. Dopo l’annuncio, nessuna reazione da parte di Sossio Aruta.

La crisi più recente

A febbraio dell’anno scorso, Aruta e la Bennardo avevano parlato di una fase critica. La Bennardo aveva chiesto ad Aruta di lasciare l’appartamento perché era sopraffatta da mancanze dell’altro. Hanno trascorso le vacanze appartati. Ma, pochi mesi dopo, Aruta si è dimostrato cambiato e desideroso di impegnarsi per la coppia, impedendo loro di separarsi.

Per gran parte dell’anno, la coppia sembrava esser felice sui social. Questo fino a gennaio, quando hanno smesso di pubblicare foto insieme. Il sospetto che qualcosa non andasse tra i due è nato da lì. E ora, Ursula ha confermato la rottura.

Il percorso d’amore di Aruta e della Bennardo

La conoscenza e l’amore tra Aruta e la Bennardo sono sbocciati a Uomini e Donne nel 2018. Successivamente, hanno deciso di unirsi a Temptation Island Vip e, pur attraversando alti e bassi, sono rimasti insieme. In seguito è arrivata Bianca e quando la bambina era davvero piccola, Aruta è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, classificandosi al terzo posto.