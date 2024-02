Karina Cascella affonda Ilary Blasi: “Non era una santa”, scoppia una lite sui social

0 SHARES Condividi Tweet

A seguito dell’uscita del libro di Ilary Blasi, Karina Cascella ha espresso il suo disappunto nei confronti della conduttrice con una serie di dichiarazioni piuttosto forti.

Polemiche a seguito dell’uscita del libro di Ilary Blasi

Nonostante l’uscita del libro di Ilary Blasi sia stato accolto con grande entusiasmo dai suoi sostenitori, ci sono stati anche alcuni che non sono stati particolarmente entusiasti della nota conduttrice. Karina Cascella, noto volto televisivo, ha espresso il suo disaccordo e delusione per l’uscita di questo libro.

Ha affermato: “Ragazzi, va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente super conosciuti, Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo, ma non è che stiamo parlando della Regina Elisabetta e del consorte! Ma si potrà scrivere libri e serie tv e interviste tutti i giorni, ovunque, radio, televisioni, per parlare del divorzio? Ci avete ucciso la salute! Lui ha fatto quello che ha fatto, ma anche lei non era una santa anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè, si sapeva che no era un caffè e continua, continua, continua… Ma io dico, un po’in amor proprio. Qualche soldino te lo sarai guadagnato con la serie tv e il libro. Ora basta! Ci avete proprio sfrantumato”.

La risposta dei fan di Ilary Blasi

Lo sfogo di Karina Cascella non è passato inosservato e ha generato non poche reazioni. I fan di Ilary Blasi non hanno perso tempo a rispondere in massa quindi le storie Instagram di Karina.

In risposta alle dichiarazioni forti dei sostenitori della Blasi, Karina Cascella ha risposto: “Stanno arrivando le prime paladine della giustizia. Stanno arrivando i difensori della loro eroina! Questa grandissima donna che è sopravvissuta alle corna, a un divorzio, che è sopravvissuta mentre beveva un caffè a casa di un ragazzo che si chiama Cristiano ed è riuscita a sconfiggere tutte le sue sofferenze andando avanti!”

Karina Cascella non si ferma

Nonostante abbia preso una pausa da tutto, trascorrendo una rilassante vacanza alle Maldive, Karina Cascella non ha smesso di esprimere i suoi sentimenti nei confronti della Blasi e del contenuto del suo libro. Le polemiche sembrano non finire mai quando si tratta dei mass media!