Bella Mà, va ospite Memo Remigi e Jessica Morlacchi commenta senza mezzi termini il suo ritorno in Rai

Memo Remigi, dopo evidenti comportamenti errati sulla collega Jessica Morlacchi ritorna in Rai a due anni dall’incidente. Morlacchi si esprime nuovamente sull’accaduto.

Memo Remigi ricordato per l’incidente con Jessica Morlacchi

È stato nell’ottobre del 2022 quando l’artista Memo Remigi ha causato un’onda di scandalo, dopo esser stato messo da parte da Rai per aver toccato inappropriatamente la collega Jessica Morlacchi durante un episodio in diretta. Morlacchi ha confermato l’incidente facendo scoppiare un caso.

“Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano. Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile. Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l’ha mai autorizzato ad allungare le mani”.

Le scuse di Memo Remigi e il ritorno in Rai

Quindici mesi dopo l’incidente, la Rai ha lasciato ricomparire Memo Remigi sullo schermo, su invito di Pierluigi Diaco a ‘BellaMa’. Le sue parole sottolineano un tentativo di riconciliazione: “Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda Rai e soprattutto al pubblico” – ha detto – “Perché sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessant’anni di carriera di sbagli ne ho fatti diversi“. Tuttavia, queste scuse non hanno fatto breccia nelle convinzioni di Jessica Morlacchi, che ha affidato a Instagram la sua reazione: “Chiede scusa all’azienda, al pubblico, ma non a me. Mah“.

Jessica Morlacchi decide di non denunciare Memo Remigi

Jessica Morlacchi non ha, però, intenzione di portare ulteriormente le questioni in tribunale. “Penso abbia avuto un momento di confusione, è l’unica spiegazione che riesco a darmi” – ha spiegato – “In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo ma non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno”.