Incidente frontale in galleria, muoiono Elena Giorgini e suo marito, ferite due persone

Due auto coinvolte in un frontale nell’Emilia-Romagna; vittime Elena Giorgini e suo marito, 89 anni. Altre due persone ferite. La dinamica dell’incidente ancora incerta.

Tragico incidente in Emilia-Romagna: perdono la vita Elena Giorgini e suo marito

“Sangue sulle strade italiane”: ancora un incidente mortale. Due veicoli si sono scontrati frontalmente nella galleria Ca’ Manarino, sulla strada statale 63 di Casina, provincia di Reggio Emilia.

Nell’urto, hanno perso la vita due persone: Elena Giorgini, ottantatreenne, è deceduta sul colpo mentre il marito, 89 anni, è spirato poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Parma. Inoltre, altre due persone sono rimaste ferite – le loro condizioni al momento non sembrano preoccupanti.

Incidente frontale in galleria a Reggio Emilia: che cosa è successo

Le forze dell’ordine hanno iniziato ad indagare sulla dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato il figlio delle due vittime – alla guida della Fiat Punto in cui viaggiavano – a perdere il controllo del veicolo all’interno della galleria.

L’auto era diretta verso Castelnovo Monti da Reggio Emilia.

L’impatto frontale con la Ford Kuga, guidata da un 25enne, è stato particolarmente violento. Per Elena Giorgini non c’è stato nulla da fare, l’anziana è morta sul colpo. Mentre il carnefice è stato trasportato in ospedale a Parma, dove è deceduto poco dopo.

Il giovane alla guida della Ford è stato accompagnato all’ospedale di Castelnovo Monti in condizioni di media gravità. Mentre il figlio della coppia trova al Santa Maria Nuova, anch’egli fuori pericolo.

Infine, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per prestare i primi soccorsi e iniziare le indagini.