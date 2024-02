La vita in diretta, i consigli “velenosi” di Stefania Orlando a Belen

0 SHARES Condividi Tweet

La love story tra la famosa showgirl Belen Rodriguez e l’imprenditore Elio Lorenzoni sembra attraversare un periodo difficile. Conferme e smentite si rincorrono secondo varie fonti vicine alla coppia; la versione più plausibile parla di crisi, ma non di rottura definitiva.

Rumors e conferme: tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni è crisi?

Partita per la Scozia da sola, senza Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez si trova al centro di un intricato rebus amoroso. Fabrizio Corona, amico dell’argentina e suo ex, ha lasciato intendere che la love story potrebbe essere finita, posizione sostenuta anche da Roberto Alessi direttore di Novella 2000. A La Vita in Diretta, Alessi ha raccontato di essere venuto a conoscenza della “rottura” in modo casuale.

Secondo Alessi, due persone bresciane incontrate in aeroporto gli avrebbero riferito la notizia della crisi, portandolo a un incontro più approfondito. “Ero in aeroporto e vengo fermato da una coppia di Brescia che mi ha detto ‘l’abbiamo vista a La Vita in Diretta’. E tra una chiacchiera e l’altra mi dicono che hanno una notizia…. Pare che sia finita questa storia d’amore“.

Ha aggiunto in seguito che Belen avrebbe deciso di lasciare temporaneamente l’Italia per “riflettere sulla sua situazione”. Per Alessi, il viaggio in Scozia rappresenterebbe un momento di pausa e riflessione per la Rodriguez. “Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo.“

Il giallo della storia d’amore: ci sono smentite

C’è però chi, come un’anonima fonte vicina alla coppia citata da Fanpage.it, contrasta questa versione. “Stanno ancora insieme, non si sono lasciati”, avrebbe assicurato. Una smentita che rende ancora più confuso lo stato attuale della relazione tra Belen e Lorenzoni.

I consigli “velenosi” di Stefania Orlando a Belen

Al dibattito ha preso parte anche Stefania Orlando, conduttrice televisiva, con un consiglio non richiesto alla Rodriguez.

Dispiaciuta per la situazione, la Orlando ha suggerito in studio a La Vita in Diretta alla showgirl argentina di scegliere meglio i suoi partner futuri.

“Certo che ci dispiace per lei, ma in generale per tutti e due. Speriamo che sia serena davvero. Magari per il futuro potrebbe scegliere degli uomini un po’ diversi. Che si sentano meno inadeguati a stare accanto a una come Belen Rodriguez“, ha detto Stefania, lasciando intuire una certa vena critica nei confronti delle scelte sentimentali della collega.