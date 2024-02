Auto sbanda in curva e finisce fuori strada, muoiono Simone e Nicholas Combi, avevano 21 e 22 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Simone Combi e Nicholas Combi sono tragicamente deceduti in un incidente stradale a Civate, Lecco. Un terzo amico lotta per la vita in ospedale.

Una Città intera in lutto

La piccola comunità di Valsassina è stata colpita da una tragedia inimmaginabile. Simone Combi e Nicholas Combi, rispettivamente di 21 e 22 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Civate, in provincia di Lecco.

“Per loro i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate dall’impatto con l’auto.” I due ragazzi, molto conosciuti e amati nei loro paesi, lasciano un vuoto incolmabile nelle comunità di Cassina Valsassina e Maggio, Cremeno, dove risiedevano.

Attualmente, si attende il permesso per celebrare i loro funerali, mentre la speranza è rivolta al terzo giovane, che si trova in gravissime condizioni in ospedale.

Ricordo e cordoglio della comunità sportiva

Il Calcio Lecco, squadra per la quale i ragazzi nutrivano una profonda passione, ha espresso il proprio cordoglio:

“Tutta la famiglia Calcio Lecco si unisce al dolore dei familiari e amici dei ragazzi Simone Combi e Nicholas Combi, scomparsi questa notte in un tragico incidente”. Questo messaggio riflette il profondo legame che i giovani avevano con la loro comunità e il mondo sportivo.

Le Indagini sull’Incidente

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. “I giovani stavano uscendo dalla superstrada 36 sul lungolago in località Civate vicino alla discoteca Orsa Maggiore quando chi era alla guida ha perso il controllo dell’auto durante la curva ed è andata fuori strada.”

La vettura si è ribaltata più volte, causando la morte immediata di Simone e Nicholas, mentre il terzo ragazzo è stato sbalzato fuori dal veicolo. Trasportato d’urgenza in ospedale, si trova ora in coma. La dinamica esatta dell’incidente e le cause che hanno portato alla tragedia sono ancora oggetto di indagine.