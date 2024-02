Ritrovati  i due adolescenti di 15 e 17 anni scomparsi il 25 gennaio a Olbia: “Sono in buona salute”

0 SHARES Condividi Tweet

Due giovani amici di 15 e 17 anni sono stati ritrovati sani e salvi a Olbia dopo essere scomparsi il 25 gennaio. La loro localizzazione è avvenuta grazie all’intervento coordinato di Polizia e Carabinieri.

Una scomparsa che ha mobilitato la città

La tranquilla città di Olbia è stata recentemente scossa dalla scomparsa di due adolescenti di 15 e 17 anni, avvenuta la sera del 25 gennaio. La loro assenza è stata avvertita con preoccupazione dalla comunità, dando il via a un’ampia mobilitazione.

“Attorno alle 17.30 sono stati rintracciati dagli agenti della Polizia e dai Carabinieri che hanno seguito alcuni amici dei due minorenni.” Attualmente, i giovani si trovano al Commissariato di Olbia e, secondo le prime informazioni, stanno bene. La notizia ha portato sollievo ai genitori, che avevano lanciato appelli per il loro ritrovamento.

La ricerca e il lieto fine

La ricerca dei due ragazzi è stata intensa e ha coinvolto non solo le forze dell’ordine ma anche i vigili del fuoco, la protezione civile e numerosi volontari.

“Pare che i due ragazzi siano stati trovati seguendo i movimenti di alcuni amici che avevano il compito di portargli il cibo nel nascondiglio che avevano scelto.”

L’ipotesi degli investigatori era che i ragazzi si fossero nascosti per paura di conseguenze dovute a qualche guaio. “È la fine di un incubo, grazie a tutti,” ha esclamato la madre di uno dei ragazzi, mentre il padre dell’altro ha espressamente ringraziato per l’impegno delle autorità.

Un’amicizia recente e misteriosa

La storia dei due amici, conosciutisi solo di recente, ha suscitato curiosità e preoccupazione.

“Si sono conosciuti alla fine dell’anno, uscivano sporadicamente da tre settimane,” ha riferito il padre di uno dei ragazzi.

La sera della loro scomparsa, erano stati visti insieme in un bar in via Roma a Olbia, dopodiché si erano perse le loro tracce. L’ultimo messaggio inviato da uno di loro era diretto alla madre, dicendo che avrebbe dormito da un amico. La comunità attende ora ulteriori dettagli sul ritrovamento, ma per ora si celebra il lieto fine di questa vicenda.