Venezia, zanzara punge una donna di 45 anni e la infetta del Virus del West Nile: muore dopo tre mesi di sofferenze

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 45 anni è morta a Dolo, in seguito a una puntura di zanzara che le ha trasmesso il virus del West Nile. La Procura ha disposto l’autopsia per indagare ulteriormente sulla tragica vicenda.

Un caso isolato ma letale

La tranquillità di Dolo, piccolo comune vicino Venezia, è stata scossa dalla tragica morte di una donna di 45 anni, a seguito della puntura di una zanzara infetta dal virus del West Nile. La donna, madre di due figlie, aveva subito l’aggressione dell’insetto a metà ottobre vicino alla sua abitazione a Mirano.

“L’infezione le aveva causato cinque giorni di febbre altissima, con un’encefalopatia e poi una tetraplegia che le aveva paralizzato gli arti e gran parte del corpo.

” Dopo un ricovero ospedaliero a Mirano e successivamente in una Rsa di Stra, la donna è stata trasportata in stato vegetativo all’ospedale di Dolo, dove è infine deceduta. La Procura ha ordinato un’autopsia per fare luce sulla vicenda.

Un virus sotto controllo ma ancora pericoloso

Nonostante fosse in buona salute e non avesse viaggiato recentemente, la donna ha contratto il virus in un contesto apparentemente sicuro.

“Non fu ordinata una disinfestazione nell’area perché il caso era isolato.”

Questo incidente riporta all’attenzione il virus del West Nile, una malattia virale che colpisce principalmente gli uccelli ma che può essere trasmessa all’uomo tramite le punture di zanzare comuni notturne.

Il virus è presente in Veneto dal 2008, portato da uccelli migratori. Sebbene la diffusione del virus nella regione sia diminuita rispetto al 2022, la vigilanza rimane alta.