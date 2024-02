“Citofonare Rai 2” arriva a Mara Venier per fare una sorpresa a Paola Perego, la reazione della Perego

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ha sorpreso Paola Perego in diretta a “Citofonare Rai2”, per celebrare il suo ritorno in televisione dopo un’operazione di neoplasia, con un gesto di affetto e vicinanza.

Mara Venier, un’amica speciale per Paola Perego

Nella puntata di “Citofonare Rai2″ di oggi domenica 4 febbraio, Mara Venier ha fatto una comparsa non programmata per salutare Paola Perego, di recente ritornata in televisione dopo un delicato intervento chirurgico. Paola Perego, visibilmente emozionata, ha accolto l’amica e collega con un caloroso abbraccio. “Quando mi sono svegliata dall’anestesia, avevo lei seduta accanto al mio letto”, ha rivelato la Perego, sottolineando il profondo legame e il sostegno ricevuto da Mara Venier in un momento di grande difficoltà.

Le parole di Paola Perego e Mara Venier

Prima di andare in onda con il suo programma “Domenica In” su Rai 1, Mara Venier ha voluto fare un saluto speciale a Paola Perego e Simona Ventura. “Volevo dare il bentornata a Paola”, ha detto la Venier, mostrando il forte legame che le unisce. La Perego, a sua volta, ha espresso la sua gratitudine e il suo apprezzamento per la presenza rassicurante della Venier durante il suo ricovero. La Venier, a sua volta, ha espresso la sua preoccupazione per l’amica, dimostrando un’affettuosa vicinanza.

Il ritorno di Paola Perego dopo l’intervento

Dopo un periodo di convalescenza dovuto a un’operazione di neoplasia, Paola Perego è tornata alla guida del suo programma “Citofonare Rai2″. La conduttrice, costretta a un intervento chirurgico per la rimozione di una parte del rene, ha condiviso con il pubblico la sua esperienza e il suo percorso di recupero, ringraziando pubblicamente il professor Gallucci e la sua equipe medica. La Perego, durante la sua assenza dalla televisione, aveva già rassicurato i suoi fan e colleghi sulla sua ripresa, dimostrando coraggio molto.

L’arrivo a sorpresa di Mara Venier ha rappresentato un momento di profonda empatia e vicinanza, evidenziando l’importanza dell’amicizia e del sostegno nei momenti difficili. La storia di Paola Perego e il suo ritorno in televisione sono un esempio di forza e determinazione, ispirando molti telespettatori.