Paola Perego ritorna a Citofonare Rai2: Simona Ventura fa una gaffe ma le chiede subito scusa

Paola Perego ha fatto il suo atteso ritorno a Citofonare Rai2 dopo un’operazione al rene, accolta con affetto dal pubblico e dalla collega Simona Ventura, che ha commesso una piccola gaffe.

Simona Ventura e la gaffe in diretta

Nel ritorno di Paola Perego a “Citofonare Rai2”, Simona Ventura, accogliendola con entusiasmo, ha involontariamente commesso una piccola gaffe. Durante l’abbraccio di benvenuto, Simona ha messo un braccio attorno alla vita di Paola forse con troppa energia, spingendo Paola a dire: “Un po’ più su la manica”. Immediatamente, la Ventura si è scusata, mostrando il loro legame di amicizia e rispetto reciproco.

Il ritorno di Paola Perego dopo l’operazione

Il pubblico di “Citofonare Rai2” ha accolto con grande calore il ritorno di Paola Perego, dopo un’operazione delicata per rimuovere un tumore al rene. L’urologo che l’ha curata ha approfittato dell’occasione per sottolineare l’importanza della prevenzione, raccomandando un’ecografia addominale annuale. Paola, tornata in studio, ha esordito con emozione: “Sono emozionata come se fossi mancata da tanto”.

Paola Perego scherza in studio

Dopo l’operazione, Paola Perego è apparsa sui social media e finalmente è tornata in diretta con “Citofonare Rai2” insieme a Simona Ventura. La Perego ha scherzato sul suo ritorno: “Forse era meglio se rimanevo a casa”. Durante la trasmissione, la band ha sorpreso Paola con delle rose, mentre la Ventura ha elogiato la sua forza, definendola una vera roccia per il suo rapido ritorno al lavoro. La puntata è stata allietata anche dalla presenza del comico Gene Gnocchi, che ha intrattenuto il pubblico con una performance sul jingle del Festival di Sanremo, anticipando così l’evento che avrà inizio la settimana successiva con la conduzione di Amadeus.