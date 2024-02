Nel barese, auto con a bordo tre giovani si ribalta, muore ragazza di soli 20 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Una ragazza di 20 anni ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale sulla statale 96 vicino Altamura. La vettura, con a bordo tre giovani, si è ribaltata. Feriti gli altri due passeggeri, ma non in modo grave.

L’improvvisa perdita

Alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 4 febbraio, un tragico destino ha colpito una giovane ragazza di 20 anni sulla statale 96, nei pressi di Altamura. La giovane, originaria del luogo, viaggiava come passeggera in un’auto che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, ribaltandosi in modo fatale.

La vettura era guidata da un ragazzo della stessa età, accompagnati da un altro passeggero. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che non vi fossero altri veicoli coinvolti nell’incidente. “Per la giovane non c’è stato nulla da fare”, riportano le fonti sanitarie; i tentativi di soccorso si sono purtroppo rivelati vani. Gli altri due ragazzi hanno subito ferite, ma fortunatamente non gravi.

Soccorsi e accertamenti in corso

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 e i carabinieri di Altamura, che ora sono impegnati nei necessari accertamenti per chiarire la dinamica dell’evento. La comunità locale è scossa da questo tragico evento, che ha strappato una giovane vita in un istante.

Il conducente e il passeggero superstite stanno ricevendo le cure mediche necessarie. Nonostante le condizioni non preoccupanti, il trauma dell’incidente li accompagnerà per tempo.