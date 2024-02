Grande Fratello: Simona Tagli nuova concorrente

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Tagli, ex showgirl e conduttrice televisiva, sarà la nuova concorrente della prolungata edizione del Grande Fratello.

Un nuovo ingresso

Il Grande Fratello prolunga la sua edizione fino a fine aprile e per questo motivo il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di introdurre nuove presenze nel reality. La prima a fare ingresso sarà Simona Tagli, già nota al pubblico per passate partecipazioni televisive: l’ex showgirl si era infatti ritirata dopo 12 ore di partecipazione all’edizione de L’Isola dei Famosi firmata Super Simo. Il suo ingresso potrebbe avvenire già nella puntata del 5 febbraio.

Simona Tagli e il Grande Fratello

Simona Tagli potrebbe essere solo la prima di una serie di nuovi gieffini. Il Grande Fratello, infatti, non solo ha introdotto nuovi concorrenti, ma ha anche ridotto al minimo le uscite: dal Natale appena trascorso sono state eliminate solo Rosanna Fratello e Monia La Ferrera. Inoltre, nelle puntate del reality, non verrà eliminato nessun partecipante ma verrà decretato il primo a rischio eliminazione. Simona Tagli, attiva da settimane nel salottino web di 361 Magazine dove commenta le puntate del Grande Fratello, si è fatta notare per aver attaccato più volte Beatrice Luzzi.

I concorrenti in casa e quelli fuori

In questa edizione del Grande Fratello si contano ancora molte presenze in casa:

Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Perla Vatiero, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele, Vittorio Menozzi.

Sono invece fuori:Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli, Heidi Baci, Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Angelica Baraldi, Alex Schwazer, Mirko Brunetti, Sara Ricci, Rosanna Fratello, Monia La Ferrera.