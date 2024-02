Anticipazioni Sanremo 2024: il look di Mahmood sorprenderà tutti

Questa mattina, l’esperto di moda Santo Pirrotta ha condiviso alcuni dettagli sui look molto attesi di Sanremo 2024.

Nel corso del programma “Citofonare Rai Due” condotto da Paola Perego, il giornalista ha rivelato alcuni dettagli sugli abiti che vedremo sul palcoscenico del Teatro Ariston: “Sanremo è innegabilmente musica, i cantanti eccezionali sono i veri protagonisti, ma ragazzi, dobbiamo ammettere che Sanremo è anche moda e vestiti. Queste sono cose che interessano anche il pubblico. ‘Guardiamo come è pettinata quella, che bel vestito, guarda quelle scarpe stupende’. Anch’io godo del piacere di giudicare e criticare come una casalinga. Diventiamo tutti critici: ‘guarda com’è vestito, non gli stava bene’“.

Pirrotta ha dato a intendere che Mahmood sceglierà un approccio “minimalista”, con abiti che mostreranno più pelle che stoffa. Ci ha rivelato delle sorpresive anticipazioni anche per Loredana Bertè, che sorprenderà tutti con la sua semplicità, e Alessandra Amoroso, che sceglierà di vestire brand stranieri per l’occasione.

“Ho alcune interessanti anticipazioni sui look di Sanremo. Cominciamo da Mahmood che opterà per un look nude, mostrando molto di sé. L’ho incontrato pochi giorni fa ed è in splendida forma, davvero impressionante. Se indosserà un abito dorato? Come ho già detto, mostrerà molto. Uno shock per tutti sarà Loredana Bertè. Siamo abituati ai suoi abiti, ma questa volta Loredana non ha scelto la stravaganza, ma si è affidata a una maison di grande importanza e fama. Non dirò quale, ma ho visto i bozzetti. Indosserà una cravatta tutte le sere. Ha commentato che la vera trasgressione oggi è la normalità. Vedremo anche Alessandra Amoroso che si è affidata esclusivamente a brand internazionali. Questa è la decisione che ha preso”.

Nel frattempo, Mahmood ha dato un assaggio di quello che ci aspetta al Festival. Con un look che promette di lasciare tutti senza parole, il cantante sembra pronto a illuminare il palco del Teatro Ariston.