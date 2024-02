Dopo Whoopi Goldberg, anche Joan Collins parla di Fiorello

La star internazionale Joan Collins parla dell’episodio del 2001 dove fece una spaccata nello show italiano ‘Stasera Pago Io’ presentato da Fiorello.

Nel corso di un’intervista con The Graham Norton Show, trasmesso sulla BBC e BBC America, Joan Collins

ha parlato del suo tempo trascorso nello show popolare italiano. La protagonista di Dynasty e American Horror Story ha ricordato l’episodio in cui è stata ospite di Fiorello nel 2001 a Stasera Pago Io. Ricorda di

aver eseguito una spaccata in diretta, ma di aver avuto alcune difficoltà nel tornare in piedi.

“Mi piace ballare? Oh, sì, ricordo di essere andata a un programma televisivo italiano con Bill Wyman. Mentre eravamo nel backstage parlando con Lionel Ritchie, Bill mi provocò dicendo ‘dovresti provare qualcosa che non hai mai fatto prima in tv’.

Ho risposto indossando una gonna larga e facendo una spaccata, ma non è stata un successo.

Successivamente, ho incontrato questo gentile presentatore italiano che mi ha chiesto di che cosa stavo parlando e su quale film stavo lavorando. Poi mi fa ‘cosa dimostrerai per noi stasera?’. Ho risposto eseguendo una spaccata a terra come mia nonna mi

aveva insegnato. L’intero studio è esploso in risate. È stato un evento fantastico, ma con un piccolo problema. Non riuscivo a tornare in piedi. Dopo quel programma italiano, ho avuto dei problemi. Le mie gambe bruciavano per giorni,