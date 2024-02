Eugenio Colombo pronto a rientrare nel Grande Fratello per Greta Rossetti?

0 SHARES Condividi Tweet

In una recente intervista radiofonica, Eugenio Colombo parla del Grande Fratello e del suo legame con Greta Rossetti, una delle nuove concorrenti del popolare reality show. Come reagirà il pubblico a queste sorprendenti dichiarazioni?

Ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio, l’ex tronista Eugenio Colombo si è lasciato andare a confidenze intimiste su Greta Rossetti, concorrente nel reality Grande Fratello.

“Quella che ho avuto con Greta Rossetti è stata una storia che tanti possono dire di poco tempo,” ha confessato Colombo. “Io e lei siamo stati poco tempo ma è stata proprio la qualità di questo tempo. Mi ha preso anche in un momento delicato della mia vita, mi è stata vicino. […] E purtroppo non ero lucido neanche con lei. Però è riuscita a starmi vicino, mi ha aiutato tanto. È una ragazza eccezionale: sensibile, educatissima.”

Eugenio Colombo vuole rivedere Greta Rossetti

Nonostante la brevità della loro storia, l’affetto che Eugenio Colombo nutre per Greta Rossetti non sembra essere scemato. Anzi, l’ex tronista ha espresso il desiderio di rivedere la giovane concorrente del Grande Fratello.

“Se voglio andare a riprendermela? È vero che ho voglia di vederla, ho voglia di abbracciarla, di dirle tante cose, di tirarla su di morale perché ho visto che ha passato un momento un po’ delicato. Ho voglia di condividere del tempo con lei, ecco. […] Io e Greta ci siamo frequentati prima che entrasse a Temptation. Non era il giusto momento. Non stavo bene con me stesso. Invece oggi credimi sono proprio sereno, sto bene”, ha dichiarato Colombo.

Un ritorno al Grande Fratello?

Le sorprendenti dichiarazioni di Eugenio Colombo hanno scatenato le indiscrezioni dei fan. Sarà questa l’occasione per l’ex tronista di fare un ritorno al Grande Fratello per riconquistare Greta Rossetti? Questo non ci è dato saperlo, ma sicuramente le prossime puntate del reality ci riserveranno delle sorprese.