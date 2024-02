Terribile atto di vandalismo, trattore distrugge la segnaletica, danni significativi

0 SHARES Condividi Tweet

Un trattore colpisce e abbatte dei cartelli stradali in zona 30 a Treviso, causando danni significativi alla segnaletica stradale.

Un episodio incredibile ha sconvolto la tranquillità della periferia di Treviso: un trattore ha abbattuto numerosi cartelli stradali nella cosiddetta “zona 30”. Ciò ha causato non pochi problemi alla circolazione stradale, necessitando immediatamente di interventi di ripristino.

L’atto vandalico e le conseguenze sulla circolazione

L’episodio si è verificato nella notte e i danni riportati sono stati significativi. “È stata una notte di follia”, hanno commentato alcuni residenti della zona, increduli di fronte a quanto accaduto. I segnali stradali distrutti erano tutti situati in una area strategica per la sicurezza della circolazione, rendendo così l’episodio non solo un atto di vandalismo, ma anche un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini.

Ricerca dei responsabili e ripristino della segnaletica

Attualmente si stanno effettuando indagini per identificare il responsabile o i responsabili di questo inseguimento. “Non escludiamo alcuna pista”, hanno confermato le forze dell’ordine, impegnate a fare luce sulla vicenda. Intanto, sono in corso le operazioni di ripristino della segnaletica, per consentire il normale svolgimento della circolazione stradale.