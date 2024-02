Ragazza di origini marocchine serve la pizza ma la cliente si rifiuta di mangiarla: “Dalle tue mani non voglio niente”

0 SHARES Condividi Tweet

Aicha, una giovane di origini marocchine, ha sperimentato un crudele atto di discriminazione in pizzeria, ma la risposta della comunità online è stata un trionfo di solidarietà.

Discriminazione in pizzeria

A Borgomanero, Novara, Aicha, una ragazza di 28 anni di origini marocchine, ha affrontato un episodio di discriminazione nel luogo di lavoro, una pizzeria. Mentre serviva una coppia, la cliente ha rifiutato di essere servita da lei a causa delle sue origini, dicendole: “No, io non voglio niente dalle tue mani“. Aicha ha raccontato di essere rimasta scioccata dall’atteggiamento della cliente, augurandosi che la coppia andasse via il più presto possibile. Questo episodio ha lasciato Aicha e tutto lo staff del locale profondamente turbati.

La comunità si unisce in solidarietà

Il titolare della pizzeria, indignato per l’accaduto, ha denunciato l’incidente sui social media, sottolineando l’impatto emotivo che tale comportamento ha avuto su Aicha e sul personale. La risposta della comunità online è stata immediata e travolgente, con centinaia di messaggi di solidarietà e sostegno per Aicha e il team della pizzeria. Il proprietario ha poi pubblicato un altro post per ringraziare tutti per il calore e l’affetto ricevuti, augurandosi che episodi simili non si verifichino mai più.

L’esperienza di Aicha sottolinea la triste realtà della discriminazione razziale, ma anche la potenza della solidarietà e del sostegno comunitario. La risposta positiva della comunità online dimostra che, nonostante la presenza di pregiudizi e intolleranza, esiste anche un forte spirito di accoglienza e inclusione.