Giovane pattinatore 23enne viene trovato dalla mamma senza vita sdraiato sul divano con le cuffie nelle orecchie

Fátima, la madre di Gabriel Ohnmatch, ha vissuto un momento di incredibile dolore quando ha scoperto il corpo senza vita del figlio 23enne nella sua abitazione a Sciaffusa, in Svizzera.

Gabriel, un pattinatore di velocità su ghiaccio, giaceva immobile sul divano con le cuffie nelle orecchie. La madre, che era andata a casa del figlio per raccogliere dei vestiti da lavare, inizialmente pensava che Gabriel stesse dormendo. Ma quando si è avvicinata e ha tentato di svegliarlo, ha fatto la tragica scoperta. Non ci sono state segnalazioni di ferite o segni di furto, e la madre ha ipotizzato che potesse trattarsi di un infarto.

Vita e carriera di Gabriel Ohnmatch

Gabriel Ohnmatch, di padre tedesco e madre brasiliana, ha preso una decisione significativa all’età di 15 anni: rappresentare il Brasile nello sport, nonostante fosse nato e registrato in Germania. Tra il 2015 e il 2017, ha gareggiato a livello internazionale, giocando un ruolo cruciale nell’organizzazione del primo campionato brasiliano di sprint e nell’introduzione del Brasile nell’Unione internazionale di pattinaggio su ghiaccio. Considerato un pioniere nella sua disciplina in Brasile, Gabriel ha contribuito attivamente alla promozione dello sport, occupandosi anche del design delle prime divise nazionali.

Il cordoglio e la perdita

La madre di Gabriel ha espresso il suo dolore per la perdita del figlio, ricordandone i progetti e le aspirazioni. “Aveva tanti progetti, purtroppo non è più qui. È una perdita molto grande”, ha detto. La notizia della morte di Gabriel è stata diffusa inizialmente dal blog di sport invernali Brasil Zero Grau e poi dal giornale Globo Esporte. La Federazione ha espresso il suo cordoglio, aggiungendo alla tristezza generale per la scomparsa prematura di un atleta tanto promettente.

La morte di Gabriel Ohnmatch è una tragedia che ha colpito non solo la sua famiglia e gli amici, ma anche la comunità sportiva internazionale. La sua carriera come pattinatore ha lasciato un segno nel mondo dello sport, e la sua scomparsa improvvisa è stata un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo ammiravano.