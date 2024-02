Chiara Ferragni assente al compleanno del papà di Fedez e poi scrive un post frecciatina sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni non va al compleanno del suocero, indizi di una crisi in atto

Da qualche tempo si susseguono indizi sulla possibile crisi tra la nota influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Il fine settimana in Liguria della Ferragni, assieme ai figli Leone e Vittoria, senza il marito ha acceso ulteriori sospetti. Dal canto suo, Fedez è rimasto a Milano e, malgrado queste separazioni occasionali non siano insolite, ciò che ha fatto discutere è l’assenza della famiglia durante il compleanno del padre del rapper, Franco Lucia.

Le assenze di Chiara Ferragni fanno discutere i fan

Diverse sono state le storie postate da Fedez sul suo profilo Instagram relative alla festa del padre, con mamma, parenti ma soprattutto l’importante assenza della moglie e dei nipotini. Una scelta che non è passata inosservata, vista l’usuale unità familiare durante questi eventi. Ad alimentare i dubbi una storia postata da Chiara in cui si legge:

“Grazie alla vita per una famiglia e per degli amici che non ti lasceranno mai”

Tale frase è stata presa come una possible frecciatina al marito, ritenuto da alcuni non sufficientemente presente in un periodo difficile come questo per la Ferragni.

Problemi professionali per Chiara Ferragni

In seguito al tanto chiacchierato “Pandoro-gate”, il nome della Ferragni è finito al centro del mirino mediatico, provocando una serie di conseguenze negative. Dai problemi legali alle collaborazioni mancate, come quella con la Cartiere Paolo Pigna Spa. Un pesante calo economico e un danno d’immagine notevole che stanno mettendo a dura prova la carriera dell’impreditrice digitale. Nonostante le ripetute smentite, sembra difficile negare una possibile crisi anche nel matrimonio dei Ferragnez. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione.