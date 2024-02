Amici 23, Simone, eliminato a sorpresa reagisce in modo magistrale: “Me lo aspettavo”

0 SHARES Condividi Tweet

Simone Galluzzo lascia il palco di Amici e ringrazia tutti, Maria si complimenta con lui

Simone Galluzzo ha ufficialmente lasciato la scuola di Amici. Nella puntata del talent show trasmessa ieri, domenica 4 febbraio, gli spettatori hanno assistito all’eliminazione del ballerino. In previsione della fase finale, i professori si sono trovati a dover prendere delle decisioni cruciali. Inizialmente, Alessandra Celentano ha premiato il suo allievo Dustin per il percorso svolto fino a quel momento, garantendoli l’accesso alla fase finale con la maglia del serale. A questo punto, Emanuel Lo si è fatto avanti per comunicare a Simone la decisione di lasciare il programma.

Le parole struggenti di Emanuel Lo al suo allievo

Al centro dello studio, Simone ha ascoltato le parole del suo professore. Emanuel ha espresso il suo orgoglio per il percorso dell’allievo. Ciononostante, a causa dell’arrivo della fase finale, il coreografo ha ritenuto necessario fare delle scelte e Simone non rientrava nei suoi piani per il futuro. “Vorrei parlare con Simone. Sono passati 5 mesi da quando sei entrato, il tuo percorso è stato lungo. Hai conosciuto tutte le emozioni e io sono orgoglioso di ciò che sei diventato. Ma il Serale è lungo ed è vicinissimo. Io sento il bisogno di iniziare a prendere scelte. Ho dato a tanti di voi l’opportunità di entrare, di farvi conoscere, di studiare nelle sale di esibirvi. In tutto questo percorso mi sono fatto delle idee su di voi, e su di te oggi ho le idee chiare. Con il bene che ti voglio e con tanto dispiacere, devo chiederti di lasciare la scuola di Amici.” ha affermato Emanuel.

Reazione dignitosa e rispettosa di Simone Galluzzo

Tuttavia, Simone nonostante le lacrime, ha accettato la decisione pacificamente, esprimendo la sua gratitudine nei confronti del programma e del suo professore. “Volevo ringraziarti, me lo aspettavo. Esco da qui contento, non ho rimpianti perché ho dato tutto, il massimo. Nella vita ci sono scelte, c’è chi non è pronto, magari non era il mio tempo. Avrò tempo di fare tante cose”, ha dichiarato, rivolgendosi a Maria De Filippi. L’allievo ha mostrato grande maturità nella sua reazione che la stessa Maria ha voluto lodare, dicendo: “Sei piccolo e hai tanta strada. Ce l’hai fatta a dimostrare qualcosa. Umanamente sei una persona carina, sei educato, sei giusto”. Tutti i partecipanti del talent si sono poi alzati per salutare il loro compagno, dimostrando il loro rispetto e affetto.