Rara foto di Barbara D’Urso con la famiglia: chi è la nuora

Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso si concentra sulla famiglia. Recentemente ha pubblicato una foto con la nuora Giulia e il figlio Giammauro Berardi su Instagram.

Il “buonumore” di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è stata un volto noto della televisione italiana per molti anni, ma recentemente è stata allontanata dal piccolo schermo. Tuttavia, il suo buonumore non è diminuito e la conduttrice sembra essere più concentrata che mai sulla sua vita privata. La D’Urso recentemente ha pubblicato una foto su Instagram in cui è ritratta con la sua nuora Giulia e il figlio Giammauro Berardi, un noto medico chirurgo. La foto è accompagnata dalla didascalia “Noi tre”, seguita da tre cuori rossi.

Una famiglia riservata

Se Barbara D’Urso è stata per molti anni un volto noto della tv, si può dire l’opposto dei suoi figli Giammauro ed Emanuele Berardi. Una foto di Barbara D’Urso con i suoi familiari è quindi un evento raro, in quanto lei ha sempre avuto un atteggiamento riservato riguardo la sua vita familiare. Nonostante la sua assenza dal piccolo schermo, la D’Urso continua ad essere molto attiva sui social media, dove dà più spazio alla sua vita privata.

Chi è Giulia, la nuora di Barbara D’Urso?

Al di là della foto condivisa da Barbara D’Urso, poco si sa di Giulia. D’Urso non ha condiviso nessun tag relativo a Giulia su Instagram, quindi non sappiamo se ha un profilo sul social network. La mancanza di ulteriori informazioni online su di lei suggerisce che sia una persona molto riservata. Giammauro Berardi, figlio della D’Urso, è l’unico membro della famiglia ad avere un profilo social pubblico su X (ex Twitter), dove condivide post principalmente legati al suo lavoro come medico, in lingua inglese.