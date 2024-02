Alba Parietti: “Dopo 32 anni di presenza, quest’anno non andrò al Festival di Sanremo”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo oltre tre decenni di presenza costante, Alba Parietti annuncia la sua assenza dal Festival di Sanremo quest’anno, lasciando un vuoto nel cuore dei fan del Festival.

L’annuncio di Alba Parietti: “Non sarò a Sanremo”

Alba Parietti, una figura storica del Festival di Sanremo, ha annunciato via social che quest’anno non parteciperà all’evento. Con un post ricco di nostalgia, ha condiviso foto che ripercorrono la sua lunga storia con il festival, esprimendo il suo amore per la manifestazione: “32 anni fa con Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carluci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa. Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo”. La Parietti ha espresso il suo affetto per Sanremo, affermando che, nonostante la sua assenza fisica, sarà comunque vicina con il cuore.

La storia di Alba Parietti al Festival

La carriera di Alba Parietti a Sanremo è iniziata nel 1992, quando ha presentato il festival con Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. L’anno successivo, Baudo la scelse per la conduzione del Dopofestival, dove si è distinta per i suoi vivaci interventi e per un memorabile antagonismo con Lorella Cuccarini, conduttrice del Festival quell’anno. “Si creò una sorta di dualismo… Sta di fatto che il DopoFestival fu un successo”, ricorda la Parietti. La sua assenza quest’anno segna la fine di un’era per il Festival, ma lascia un’eredità di passione e dedizione che ha arricchito la storia di questa celebre manifestazione italiana.

Alba Parietti è stata, dunque, un’icona di Sanremo per oltre tre decenni, e la sua assenza quest’anno sarà sicuramente avvertita. Tuttavia, il suo spirito e il suo contributo al Festival rimarranno impressi nella memoria dei fan e nella storia della televisione italiana.