Che tempo che fa, Fiorello e Amadeus ospiti da Fazio, la battutaccia di Fiorello al conduttore

A “Che tempo che fa”, Amadeus ha dichiarato che quest’anno sarà l’ultimo in cui condurrà il Festival di Sanremo, con Fiorello che scherza su Fazio come “un uomo Rai pagato da altri”.

Amadeus e Fiorello a “Che tempo che fa”

Amadeus, in collegamento da Sanremo con Fiorello, è stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“, portando un po’ di atmosfera del Festival sul Nove. Durante l’intervista, Fiorello ha scherzato sulle dichiarazioni dei dirigenti Rai riguardo le aspettative dal Festival, e ha fatto una battuta su Fazio, affermando: “Il fatto che tu, Fazio, abbia invitato Amadeus dimostra che tu comunque sei un uomo Rai, pagato da altri e questa cosa qui alla Rai piace tanto”.

L’addio di Amadeus a Sanremo

Durante l’intervista, Amadeus ha rivelato che questa edizione del Festival sarà l’ultima per lui come conduttore. Ha scherzato sulle liberatorie concesse dalla Rai per la loro presenza su Nove e ha risposto a una domanda sul suo futuro, dicendo: “Facciamo il quinto, intanto”. Fiorello, incalzato da Fazio, ha escluso la possibilità di raccogliere il testimone da Amadeus, affermando: “Non sarei neanche in grado”.

Il futuro di Amadeus e Fiorello

L’intervista si è conclusa con ulteriori scherzi da parte di Fiorello e Biggio, che si sono fatti chiamare ‘appannatì e hanno ironizzato sulla loro presenza al Festival e sugli ospiti internazionali, come Russell Crowe e John Travolta. Fazio ha concluso l’intervista augurando una buona settimana al Festival e ringraziando la Rai per aver permesso il collegamento, esprimendo il desiderio di una ritrovata serenità.

L’annuncio di Amadeus che questo sarà il suo ultimo anno come conduttore del Festival di Sanremo segna la fine di un’era per l’evento. La sua presenza e quella di Fiorello sono state un elemento caratteristico delle ultime edizioni del Festival, portando un mix di professionalità e divertimento che sarà sicuramente ricordato dai fan.