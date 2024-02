Jovanotti dimesso dall’ospedale: “E’ stato un intervento lungo e impegnativo”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un grave incidente in bicicletta, Jovanotti è stato dimesso dall’ospedale, ringraziando i suoi fan con un messaggio commovente sui social

Jovanotti torna a casa dopo l’ospedale

Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, è stato dimesso dall’ospedale dopo aver subito un lungo e impegnativo intervento chirurgico. L’incidente, avvenuto l’estate scorsa durante una vacanza a Santo Domingo, aveva provocato la frattura del femore e della clavicola del cantautore. In seguito a una caduta in bicicletta, Jovanotti aveva descritto su social media l’incidente e le conseguenze: “Ho fatto davvero una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore”. Ha anche menzionato una precedente operazione che non aveva risolto completamente il problema, lasciandolo con una gamba più corta dell’altra.

Il messaggio sui social di Jovanotti

Dopo il ritorno a casa, Jovanotti ha aggiornato i suoi fan con un post su Instagram, condividendo i dettagli del suo percorso di riabilitazione. Ha espresso gratitudine per i messaggi di sostegno ricevuti durante il suo soggiorno in ospedale e ha lodato il lavoro del professor Grappiolo e del suo team. “È stato un intervento lungo e impegnativo, arrivato dopo 6 mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda. È andato bene”, ha scritto Jovanotti. Ha poi parlato della sua ripresa e del supporto ricevuto all’Humanitas di Milano, ringraziando il personale sanitario e sua moglie Francesca per l’amore e le cure.

La gratitudine di Jovanotti e i suoi piani futuri

Nel suo messaggio, Jovanotti ha espresso contentezza e ottimismo per il futuro: “Sono contento e sto bene al pensiero che ogni giorno sarà un giorno verso la fioritura”. Ha evidenziato l’importanza dell’esperienza vissuta e il suo impatto sul suo apprendimento personale. Infine, ha promesso un ritorno trionfale alla musica, pur senza specificare i tempi: “Non so quanto tempo ci vorrà prima di ritrovarci insieme in mezzo alla musica, ma ci ritroveremo e sarà pazzesco”.

L’incidente e il successivo recupero di Jovanotti hanno dimostrato il suo spirito resiliente e la capacità di affrontare le sfide con positività. Il suo messaggio di ringraziamento e di speranza riflette non solo il suo viaggio personale attraverso la riabilitazione, ma anche il suo legame con i fan e la sua passione per la musica.