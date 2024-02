Terribile caduta in allenamento per Sofia Goggia, frattura della tibia e perone, per la sciatrice stagione finita

0 SHARES Condividi Tweet

In un drammatico incidente durante l’allenamento a Temù, Sofia Goggia subisce la frattura di tibia e perone, chiudendo anticipatamente la sua stagione agonistica.

La campionessa azzurra di sci, Sofia Goggia, ha subito un gravissimo infortunio durante un allenamento a Temù, in provincia di Brescia.

La terribile caduta, che ha causato la frattura di tibia e perone, pone fine alla sua stagione agonistica. Goggia, mentre si stava preparando per le prossime gare di Coppa del Mondo, ha incontrato questo tragico ostacolo, costringendola ad abbandonare ogni speranza per le competizioni imminenti.

Questo incidente rappresenta un duro colpo per la campionessa, soprattutto considerando la sua eccellente performance nella discesa libera, dove era in testa alla classifica.

Una sfortuna inaspettata: l’infortunio sulle nevi di casa

L’incidente di Sofia Goggia giunge come un fulmine a ciel sereno, proprio nel pieno della stagione di Coppa del Mondo.

La campionessa italiana è stata vittima della stessa neve su cui aveva già sciato durante la pausa natalizia. Goggia, impegnata in una sessione di allenamento standard durante un weekend di riposo dalle competizioni, ha subito questa caduta rovinosa.

I primi riscontri medici sono poco incoraggianti, indicando una doppia frattura ossea. “Al momento è ancora presto per una diagnosi precisa, Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici”, hanno comunicato dalla Federsci.

Impatto sull’andamento della Coppa del Mondo

Mentre il circuito femminile di Coppa del Mondo si prepara per le prossime gare a Soldeu, Andorra, l’assenza di Sofia Goggia pesa notevolmente.

Oltre alla sua mancanza, rimane l’incertezza riguardo la partecipazione di un’altra protagonista, Mikaela Shiffrin, che sta ancora recuperando da un infortunio.

Se Shiffrin dovesse gareggiare, sarebbe la favorita per la conquista della Sfera di Cristallo. Per l’Italia, le speranze si concentrano ora su Federica Brignone e Marta Bassino, che dovranno portare avanti il vessillo azzurro in questo momento critico.