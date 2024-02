L’aggressione a Varese: docente accoltellata da uno studente di 17 anni, “Colpita più volte alla schiena”

0 SHARES Condividi Tweet

Una docente 57enne è stata vittima di un’aggressione da parte di un suo studente di 17 anni in un istituto professionale a Varese.

Insegnante accoltellata da un studente fuori dalla scuola

Un terribile episodio di violenza si è verificato la mattina del 5 febbraio all’istituto professionale Enaip di Varese.

Una docente 57enne è stata accoltellata diverse volte alla schiena all’entrata della scuola da uno studente di soli 17 anni.

Il responsabile dell’aggressione è stato immediatamente fermato ed arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni.

L’insegnante è stata presto soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo Varese. Attualmente, fortunatamente, non pare che sia in pericolo di vita.

Dettagli sull’aggressione: un coltello a serramanico

L’aggressione è avvenuta intorno alle 8 del mattino, all’ingresso della scuola.

Il 17enne si è avvicinato alla docente 57enne e l’ha accoltellata ripetutamente alla schiena con un coltello a serramanico che aveva portato da casa.

Le ragioni dietro a tale gesto estremo, compiuto dal minorenne, non sono ancora chiare.

Gli agenti stanno interrogando il ragazzo in questi minuti per cercare di fare luce sulla situazione.

Le indagini continuaranno nei prossimi giorni

Le indagini sulla vicenda sono in corso. L’allievo dovrà rispondere di accuse molto serie, che rischiano di compromettere in modo irreparabile il suo futuro.

Le persone coinvolte direttamente, così come la comunità scolastica intera, sono sotto shock per quanto accaduto.