Fedez e Chiara Ferragni: rumors sempre più insistenti di crisi, investigatore social dice la sua

0 SHARES Condividi Tweet

Le voci insistenti su una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni vengono finalmente zittite. Nonostante le recenti circostanze possano aver finanziato le speculazioni, la coppia pretende di essere più solida che mai.

Rumor di tensione tra la coppia di celebrità

Sono diverse le settimane che circolano ipotesi di una crisi tra Fedez e Chiara Ferragni.

La coppia ha cercato di smentire, ma non c’è stato modo di placare il gossip quando, la domenica del 4 febbraio, l’influencer è risultata assente per l’occasione del compleanno del padre di Fedez, preferendo passare la giornata in Liguria assieme ai figli, alla famiglia e ad alcuni amici.

Successivamente, una storia pubblicata da Ferragni su Instagram è stata interpretata da molti come una frecciatina al marito, facendo maggiormente storcere il naso ai curiosi.

Smentita la crisi tra i Ferragnez

Tuttavia, a smentire definitivamente ogni dubbio su una potenziale crisi tra Chiara Ferragni e Fedez ci pensa Alessandro Rosica, conosciuto come l’Investigatore Social.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Rosica riferisce della presunta stabilità della coppia: “Smentisco categoricamente la crisi Ferragnez 100% Non si sono lasciati e non hanno litigato“.

Ora sembra che i Ferragnez non siano poi così distanti così come voci recenti vorrebbero farci credere.

Ferragni assente al compleanno del padre di Fedez

Le speculazioni intorno alla coppia Ferragnez sono presenti da tempo.

Ad esempio, il mese scorso, si diceva che Ferragni entrase nello studio di uno dei più importanti avvocati divorzisti d’Italia situato a Porta Venezia.

Fedez immediatamente ha smentito con la pubblicazione di una foto della famiglia al completo sui social media.

L’assenza di Ferragni al compleanno del padre di Fedez sembra aver solo riacceso le voci di gossip.

All’epoca, la Ferragni ha pubblicato una storia accompagnata da una dichiarazione: “Grazie alla vita per una famiglia e per degli amici che non ti lascerà mai“, che molti hanno interpretato come un messaggio per il marito. Alla luce delle notizie contrastanti, sembra che solo dichiarazioni ufficiali potranno mettere fine definitivamente ai rumors.