Matteo Berrettini e Melissa Satta in crisi, rottura definitiva prima di San Valentino?

Una celebre coppia dello spettacolo è attualmente in crisi secondo una indiscrezione rivelata da Santo Pirrotta nel programma televisivo condotto da Simona Ventura e Paola Perego.

Coppia sotto i riflettori: Simon & The Stars e la crisi amorosa di due star

Risulta che Matteo Berrettini e Melissa Satta si trovano in un periodo di difficoltà secondo le affermazioni dell’astrologo Simon & The Stars, affermando che l’armonia degli Arieti sta attraversando una settimana difficile:

“L’Ariete arranca un po’ e si sente bloccato. C’è una decisione in bilico e rapporti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore, con Venere in quadratura, ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà Febbraio.”

La bomba di gossip: la crisi tra Berrettini e Satta

Santo Pirrotta aggiunge dettagli più succosi alla discussione e getta le sue carte sulla tavola:

“Devo dire che Simon ci becca sempre perché ho una notizia, un vero botto su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Si dice che ci sia crisi quindi vedremo se arriveranno a San Valentino. Tu che ne dici, Simon, arriveranno a San Valentino? Staremo a vedere.”

La dichiarazione di Melissa: “Con Matteo ci siamo conosciuti a Miami”

Melissa Satta spiega le circostanze del suo incontro con Matteo Berrettini:

“Come ci siamo conosciuti? A Miami, a una cena di amici comuni. Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo. E poi mille chat su WhatsApp, che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città.”