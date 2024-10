Grave incidente sulla Statale 129, scontro tra tre auto e una moto, muore centauro 36enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un drammatico incidente si è verificato sulla strada statale 129, nei pressi di Orotelli, in provincia di Nuoro. Il sinistro ha coinvolto tre automobili e una moto, causando la morte del motociclista, un uomo di 36 anni di nazionalità svizzera.

La dinamica dell’incidente ancora da chiarire

La dinamica dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio, è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, deve essere stato particolarmente violento, come testimoniato dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco intervenuti sul luogo. Le foto mostrano chiaramente i segni della violenza dell’urto, che non ha lasciato scampo al centauro.

I soccorsi e il tragico epilogo

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorritori, tra cui un’unità di elisoccorso, ma purtroppo per il 36enne alla guida della moto non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo.