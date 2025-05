Rider si rifiuta di consegnare un panino a 25 km per 3,20 euro, punito, gli spengono il palmare

A Portogruaro, sei fattorini incrociano le braccia dopo che un collega è stato punito per aver detto no a una consegna considerata inaccettabile.

Il rifiuto e la “punizione”

Una consegna da 25 chilometri complessivi per 3,20 euro lordi. È quanto è stato chiesto a un rider di Portogruaro, in provincia di Venezia, dal Burger King situato all’interno del centro commerciale Adriatico 2. Di fronte al rifiuto del fattorino, è scattata la “sanzione”: spegnimento del palmare, lo strumento essenziale per accettare ordini e lavorare.

Un gesto che ha avuto conseguenze immediate. Altri cinque colleghi hanno deciso di sospendere le consegne in segno di solidarietà, dando vita a uno sciopero spontaneo che ha bloccato il servizio per il noto fast food.

La protesta dei rider

A raccontare l’accaduto è Massimo Bastia, uno dei rider coinvolti nella protesta: “Siamo stanchi di questo ricatto. Già a novembre c’erano stati problemi con lo spegnimento dei palmari per questioni legate alle buste paga. Ora siamo al punto che se rifiuti una corsa fuori da ogni logica, vieni escluso dal lavoro”.

Il caso ha scosso il mondo delle consegne locali, già noto per condizioni di lavoro precarie e paghe al limite della sostenibilità. La richiesta dei rider è chiara: “Non consegneremo più ordini del Burger King finché il responsabile non chiederà scusa pubblicamente”, affermano.

Il nodo delle condizioni di lavoro

La vicenda rimette al centro il dibattito sulle condizioni dei lavoratori del food delivery, spesso legati a sistemi di valutazione automatizzati o a rapporti di lavoro poco trasparenti. Il palmare spento, in questo caso, si trasforma in una sorta di sospensione non dichiarata, che impedisce di fatto al rider di lavorare.

Mentre si attendono chiarimenti da parte del punto vendita coinvolto, i rider continuano a chiedere maggiore dignità e rispetto. “Non possiamo pedalare per ore e chilometri per pochi euro. Non è dignitoso, non è sostenibile. E non è accettabile essere penalizzati per aver detto no”, ribadiscono.

Un episodio che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella battaglia per i diritti di chi ogni giorno lavora su due ruote.