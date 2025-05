Trump vestito da Papa, bufera politica in Italia, Renzi “E’ un clown, la foto? un insulto alla fede”

L’immagine del presidente americano travestito da Papa provoca indignazione tra le forze politiche italiane. Dura la reazione di opposizione, silenzio dalla maggioranza.

La foto che scuote la politica italiana

Ha scatenato un’ondata di critiche in Italia il fotomontaggio che ritrae Donald Trump in abiti papali, pubblicato dai canali social ufficiali della Casa Bianca. L’immagine, che mostra l’ex presidente degli Stati Uniti con la tiara pontificia, è stata ritenuta offensiva da esponenti di vari partiti italiani. A più di dodici ore dalla sua diffusione, dalla maggioranza di governo non sono arrivati commenti ufficiali.

Il primo a intervenire è stato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha dichiarato: “Questa è una immagine che offende i credenti, insulta le istituzioni e dimostra che il capo della destra mondiale si diverte a fare il clown”. L’ex premier ha poi aggiunto: “Nel frattempo l’economia americana rischia la recessione e il dollaro perde valore. I sovranisti fanno danni, ovunque”.

L’opposizione accusa Meloni e Salvini di silenzio complice

Anche altri esponenti del Terzo Polo hanno criticato la scelta comunicativa della Casa Bianca. La senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, ha parlato di “insulto e farsa”. Più duro ancora Enrico Borghi, senatore dello stesso partito, che ha definito l’immagine “un tentativo di ingerenza molto grave sul Conclave” e ha coinvolto direttamente Giorgia Meloni: “Credo che tra questa vicenda e il Canada cominci a sentire un po’ di puzza di bruciato e giochi a smarcarsi”.

Sulla stessa linea anche il Partito Democratico, con il senatore Michele Fina, che ha criticato il silenzio della presidente del Consiglio e del vicepremier: “I sovranisti nostrani tutti Dio, Patria, Famiglia si ergono a difensori della fede solo quando fa più comodo. Quando è il loro capo Trump a insultare la fede di milioni di credenti, Meloni e Salvini restano in silenzio”. Fina ha parlato apertamente di “ipocrisia e servilismo” verso l’ex presidente americano.

Cinque Stelle e Azione attaccano duramente la destra

Duro anche il commento del Movimento 5 Stelle. La senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo a Palazzo Madama, ha dichiarato: “Quante se ne possono pestare in una volta sola? L’essere a capo degli Stati Uniti con questa ha segnato il record: le ha pestate tutte. Dalle relazioni diplomatiche al sentimento religioso di miliardi di persone. La madre cristiana ha nulla da dire? Davvero questo è il suo mentore politico?”

Un attacco frontale arriva da Azione con Osvaldo Napoli, membro della segreteria nazionale, che ha definito Trump “un pagliaccio che offende gli americani”. E ha aggiunto: “Oltre al re d’Inghilterra, Dio pensi a salvare anche l’America che ne ha più bisogno”.

Anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è intervenuto sulla vicenda, affermando: “Trump ha superato ogni limite alla decenza. Questa foto non è solo un gesto di pessimo gusto. È uno sfregio alla Chiesa alla vigilia del Conclave e a pochi giri dalla morte di Papa Francesco, un misto di irriverenza e arroganza”.