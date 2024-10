Addio a Tommaso Grossi, il giovane di 14 anni scomparso dopo una lunga lotta contro un tumore

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tommaso Grossi, 14 anni, è morto a causa di una grave malattia. Nonostante il coraggio e la fede, non è riuscito a festeggiare il suo quindicesimo compleanno. I funerali si sono svolti nel Duomo di Santa Sofia a Lendinara, in provincia di Rovigo.

Una battaglia contro il tumore

Tommaso Grossi aveva affrontato una lunga battaglia contro un tumore. Dopo un periodo in cui sembrava aver superato la malattia, il cancro si è ripresentato in una forma più aggressiva, che non gli ha lasciato scampo. Il giovane, descritto da tutti come pieno di vita ed energia, ha affrontato i 22 mesi di malattia con un sorriso che non lo ha mai abbandonato.

La lettera al Papa e la risposta di Francesco

Tommaso era molto legato alla sua fede. Durante il percorso della malattia, ha deciso di scrivere una lettera a Papa Francesco per raccontargli il suo percorso e la gioia di aver ricevuto la cresima. Il Papa ha risposto con un messaggio personale, ringraziandolo e assicurandogli le sue preghiere: “Papa Francesco gli ha risposto. L’ha ringraziato, gli ha assicurato la sua preghiera e gli ha chiesto di pregare per lui”, ha raccontato Don Alberto Rimbano, parroco di Lendinara.

Una vita di fede e impegno nella comunità

Tommaso faceva parte del gruppo scout e serviva come chierichetto nella parrocchia di Lendinara. Il parroco, Don Alberto, lo ricorda con affetto: “Aveva un sorriso che trasmetteva pace e gioia vera. Non l’ha mai perso anche durante il decorso della malattia, era sempre più preoccupato per i suoi genitori che per sé stesso”. La comunità lo ricorda con affetto e ammirazione per la sua forza d’animo e la serenità con cui ha affrontato la malattia.