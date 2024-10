Bianca Berlinguer, fuori di se, prima critica i collaboratori “Siete un branco d’incapaci”, poi l’attacco alla Rai

0 Condivisioni Facebook Twitter

Bianca Berlinguer ha rivelato le motivazioni dietro il suo passaggio da Rai a Mediaset in un fuori onda che sarà trasmesso da Striscia la Notizia, sottolineando le difficoltà affrontate in precedenza.

Il fuori onda di Bianca Berlinguer

Durante una registrazione di È sempre Cartabianca, programma in onda su Rete4, un commento fuori onda di Bianca Berlinguer ha fatto luce sulle ragioni del suo allontanamento dalla Rai.

Il fuorionda verrà trasmesso questa sera su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35). La conduttrice ha espresso la sua gratitudine per non essere rimasta alla Rai: «Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Garantito. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…».

Le critiche verso i collaboratori

Nel contesto della registrazione, Berlinguer si è lamentata con i suoi collaboratori per un errore nella trasmissione di un servizio, manifestando frustrazione per la gestione del lavoro. Ha affermato: «Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così… hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una». Queste dichiarazioni sembrano riflettere una crescente insoddisfazione per l’ambiente lavorativo.

Le difficoltà incontrate in Rai

Il fuorionda prosegue con una riflessione di Berlinguer sul suo trasferimento da Rai a Mediaset, dove è attualmente in onda. Ha raccontato che, secondo quanto le era stato riferito, in Rai vigerebbero regole rigide e controlli su tutti i servizi e testi trasmessi: «Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati…».