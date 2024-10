Militare scompare nel lago di Bolsena durante un’esercitazione, in corso operazioni di ricerca

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nel pomeriggio, un giovane militare dell’Aviazione dell’Esercito è scomparso durante un’esercitazione nelle acque del lago di Bolsena. Immediati i soccorsi con sommozzatori, elicotteri e forze dell’ordine impegnate nelle ricerche.

L’esercitazione militare a Capodimonte

Un giovane militare dell’Aviazione dell’Esercito ha fatto perdere le sue tracce durante un’esercitazione a Capodimonte, località situata sulle sponde del lago di Bolsena. Secondo le prime ricostruzioni, il militare si sarebbe immerso durante un’attività addestrativa nel pomeriggio ma non è più riemerso, facendo scattare l’allarme tra i colleghi presenti.

Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Subito dopo la segnalazione della scomparsa, i soccorsi sono stati attivati tempestivamente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Viterbo e Gradoli, supportati dai sommozzatori che si sono immersi nelle acque del lago per tentare di individuare il disperso. Due elicotteri stanno sorvolando la zona a bassa quota per agevolare le ricerche dall’alto.

Carabinieri e 118 sul posto

Oltre ai vigili del fuoco, sono presenti anche i carabinieri e il personale del 118 per fornire supporto e gestire eventuali emergenze mediche. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso, mentre cresce la preoccupazione per le sorti del giovane militare.