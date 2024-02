Richiede certificato di matrimonio: scopre di essersi sposato due volte

0 SHARES Condividi Tweet

Un signore calabrese, Giovanni si è recato al Comune di Castiglione Cosentino con richiesta di un certificato di matrimonio, risultando poi bigamo. Stupito ha dichiarato: «Non ne sapevo nulla».

Bigamo per errore, la sorpresa nell’ufficio comunale

Il Giovanni si è presentato in un giorno qualunque presso il Comune di Castiglione Cosentino con una necessità molto semplice: aveva bisogno di un certificato di matrimonio per una questione notarile. Ma ciò che pareva essere una normale procedura burocratica, si è rivelato una grossa sorpresa. Una sensazione di stordimento e stupore ha pervaso l’uomo quando l’impiegata comunale estrae non uno, ma due certificati. Dopo l’incredulità iniziale, la domanda irrimediabile: come è possibile?

Il misterioso matrimonio con un cittadino inglese

L’impiegata, in tutta la sua professionalità, riporta quanto riportato dal registro del Ministero dell’Interno: «Il 7 agosto 1982 voi vi siete sposato a Cosenza con un certo Brian James McIntyre». Queste parole caddero come un macigno sul povero Giovanni, che non aveva mai sentito parlare di McIntyre. Inoltre, considerando la legge, non poteva esserci stato un matrimonio fra lui e un altro uomo nel 1982. L’uomo, con tono sconcertato, ha esclamato: «Sembra essere un cittadino scozzese, ma non ci sono altre informazioni su di lui, né codice fiscale, né data di nascita».

L’errore del Comune di Cosenza

Un errore burocratico di tale portata non può che far riflettere. Giovanni, pur avendo digerito in qualche modo la notizia, non può fare a meno di sottolineare che il responsabile dell’errore commesso 42 anni fa è il Comune di Cosenza. E quello che lascia ancora di più senza parole è che per tutto questo tempo nessuno si era mai preso la briga di correggere questa grossolana svista.