Amadeus rigidissimo sulle regole degli outfit e sui colori degli abiti per il palco dell’Ariston a Sanremo

Amadeus, il conduttore del Festival di Sanremo, ha delle regole ben precise per gli outfit sul palco dell’Ariston, incluse alcune restrizioni cromatiche

Amadeus e il suo stile a Sanremo

Amadeus, noto per i suoi look distintivi, resta fedele a uno stile che lo rende riconoscibile, soprattutto quando si tratta di condurre il Festival di Sanremo. La sua costumista, Maria Sabato, ha lavorato a stretto contatto con lui fin dal suo primo Sanremo, selezionando abiti che rispecchiano le sue richieste ben precise. Quest’anno, per il Sanremo 2024, Amadeus continuerà a brillare con abiti ricchi di cristalli e paillettes, fedele alla sua immagine. I look, dieci in totale, due per ogni serata, sono stati creati seguendo linee guida dettate dal conduttore, che predilige uno stile che rifletta il suo ruolo e che gli dia la grinta necessaria per condurre.

Le scelte di stile di Amadeus e le restrizioni cromatiche

Amadeus, che nella vita privata preferisce uno stile sobrio e monocromatico, si trasforma sul palco dell’Ariston. La sua costumista, collaborando da anni con lui, ha rivelato che ci sono stati dei “no” decisi riguardo a certi colori: il verde, ad esempio, è bandito dal palco per scaramanzia personale di Amadeus. Questa preferenza si estende anche agli altri conduttori, che vengono invitati a evitare tale colore nelle loro scelte di abbigliamento.

La collaborazione con Gai Mattiolo

Da anni Amadeus è fedele allo stilista Gai Mattiolo, una scelta nata dalla gratitudine e dal sostegno ricevuto dallo stilista anche nei momenti meno felici della sua carriera. Questa collaborazione è proseguita anche nel momento in cui Amadeus ha avuto l’opportunità di condurre Sanremo.

Amadeus e la sua collaborazione con la costumista

Maria Sabato descrive Amadeus come una persona equilibrata, serena e profondamente rispettosa del lavoro di tutti. La collaborazione tra i due è caratterizzata da stima reciproca ed empatia. Amadeus si affida completamente alla sua costumista, soprattutto quando si tratta di servizi fotografici o promozioni, dove c’è bisogno di più creatività. Tuttavia, anche lui ha espresso delle preferenze e dei divieti chiari, come il rifiuto di indossare camicie con bottoni gioiello.

Lo stile di Amadeus a Sanremo è il risultato di una scelta ponderata e di una collaborazione di lunga data con la sua costumista e lo stilista Gai Mattiolo. La sua immagine sul palco dell’Ariston è un mix di personalità e professionalità, con un tocco di scaramanzia che contribuisce a creare un’atmosfera unica durante il Festival.