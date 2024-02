Vittoria inaspettata a “Affari Tuoi” per Michele e il suocero Moreno: vincono 30.000€

0 SHARES Condividi Tweet

In un colpo di scena a “Affari Tuoi”, Michele del Veneto e il suocero Moreno vincono 30.000€, nonostante una partita che sembrava disperata.

Una partita inizialmente sfavorevole

Durante la puntata di “Affari Tuoi” di ieri, lunedì 5 febbraio 2024, Michele, un concorrente del Veneto accompagnato dal suocero Moreno, ha vissuto un percorso inizialmente sfavorevole. Tra battute e gag con il conduttore Amadeus, Michele ha raccontato di aver incontrato Vasco Rossi e di aver bevuto con lui del succo di frutta, un aneddoto che ha sorpreso Amadeus. Tuttavia, la fortuna non sembrava dalla loro parte, poiché hanno perso tutti i pacchi rossi importanti, riducendo la somma massima possibile a 30.000€.

La svolta nella partita

Nonostante le difficoltà iniziali, Michele e Moreno hanno visto una svolta positiva nel gioco. Dopo aver ricevuto da Amadeus il suggerimento scherzoso di lasciare a Moreno l’apertura dei pacchi, si sono ritrovati con tre pacchi tutti rossi, con il valore più alto di 30.000€. La scelta finale di tenere il pacco numero 9, scelto in sostituzione del numero 3, è stata motivata dal desiderio di Michele di vincere per il nipote Brando, cresciuto in gran parte dal suocero Moreno.

La vittoria inaspettata

Dopo momenti di tensione e incertezza, la serata si è conclusa con la scoperta che il pacco numero 9 conteneva il premio di 30.000€. La vittoria ha assunto un significato particolare per Michele e Moreno, data l’importanza della famiglia e del sostegno reciproco nelle loro vite. Michele ha ringraziato il suocero per l’aiuto nella crescita del figlio e ha condiviso le difficoltà economiche affrontate nel corso degli anni, sottolineando il ruolo fondamentale dei nonni nel supporto alla famiglia.

La puntata di “Affari Tuoi” con Michele e Moreno ha dimostrato come la perseveranza e un pizzico di fortuna possano portare a risultati inaspettati. La loro vittoria ha portato gioia e sollievo, specialmente considerando le sfide affrontate dalla loro famiglia.