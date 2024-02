La vita in diretta, Pretelli rincontra la Gregoraci: imbarazzi palpabile

0 SHARES Condividi Tweet

Sorprende il ritorno di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli alla “Vita in diretta”. Gli ex partecipanti del Grande Fratello VIP5 si sono ritrovati in un divertente scambio di battute.

Ritrovamento inaspettato

In occasione della puntata della Vita in diretta andata in diretta oggi, il pubblico ha avuto l’occasione di assistere ad un inaspettato scambio di battute tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Pretelli partecipava via collegamento da Sanremo, dove svolge attualmente il ruolo di inviato per il programma condotto da Alberto Matano mentre la Gregoraci era presente in studio per la promozione di Mad in Italy.

Il loro incontro è stato decisamente burrascoso con un Pretelli visibilmente imbarazzato e un’improvvisa frase di chi in studio ha esclamato “Giulia si arrabbia“, riferimento evidente alla situazione sentimentale attuale di Pretelli con Giulia Salemi. Il tutto, ricorda molto da vicino le dinamiche dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip5.

Passato tra i due

Per chi non lo ricordasse, durante l’edizione del GFvip5, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso molti momenti insieme, anche se non sono mai ufficialmente diventati una coppia. Nonostante il conduttore Alfonso Signorini abbia dedicato loro molto spazio durante il programma, la situazione si è complicata con l’ingresso di Giulia Salemi e l’avvicinamento sentimentale tra lei e Pierpaolo.

Pochi mesi dopo la fine del programma, Pierpaolo e Giulia si sono ritrovati e, al giorno d’oggi, formano una coppia molto affiatata e innamorata.

Recenti voci di crisi

A fine 2023, si sono diffuse numerose voci riguardo a una possibile crisi tra Giulia e Pierpaolo. Si è persino ipotizzato che la loro fosse solo una ” storia da contratto “. Tuttavia, poco prima di Capodanno, la coppia ha rivelato di aver superato i momenti di crisi, tornando più uniti che mai.

Attualmente entrambi stanno lavorando a Sanremo, Pierpaolo per La Vita in diretta, Giulia per Tv Sorrisi e Canzoni, condividendo questa nuova ed emozionante esperienza.