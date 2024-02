Amadeus attaccato dai giornalisti in conferenza stampa risponde al veleno: “Ho scritto il regolamento e poi l’ho cambiato”

0 SHARES Condividi Tweet

La controversia sulle canzoni del cantante napoletano Geolier continua. Le critiche non si limitano al suo utilizzo del dialetto campano, ma si estendono anche alle regole di partecipazione al festival di Sanremo.

Nuovi attacchi a Geolier sulla correttezza del napoletano

Dopo le polemiche suscitate dal napoletano di Geolier, le critiche sono proseguite anche durante la conferenza stampa tenuta da Amadeus a Sanremo. Nonostante il cantante sia stato attaccato per il presunto uso scorretto del dialetto campano, un giornalista ha sollevato dubbi riguardanti il regolamento del festival.

Andrea Laffranchi, giornalista del Corriere della Sera gli ha chiesto: “Da regolamento il testo deve essere in italiano con qualche inserto in altra lingua che non ne snaturi il senso. Perché, dunque, Geolier è dentro? Amadeus: “Perché ritenevo ci dovesse essere e ho stabilito che quella canzone potesse entrare. Ho scritto il regolamento e ho cambiato il regolamento”.

Geolier, polemiche anche sull’uso di un jet privato

Le polemiche su Geolier non si sono esaurite con il questionamento del suo napoletano. Infatti, il rapper ha suscitato ulteriori disapprovazioni per il suo viaggio da Napoli a Genova, effettuato con un jet privato che ha mostrato (e successivamente rimosso) sui suoi canali social.

