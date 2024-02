Fedez invita inaspettatamente Selvaggia Lucarelli a ‘Muschio Selvaggio’, che promessa le fa

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez tende una mano alla Lucarelli: “Vieni a Muschio selvaggio, non ci saranno censure

Matteo Mariotti, il giovane parese che ha perso la gamba a causa di uno squalo mentre nuotava in Australia, è l’ultimo ospite del podcast “Muschio Selvaggio” di Fedez and Mr. Marra. Rivive il suo dramma e risponde alle polemiche sollevate da Selvaggia Lucarelli.

Il Dramma Di Matteo Mariotti

Oggi, 5 febbraio è stato pubblicato un nuovo episodio di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Mr. Marra, con ospite Matteo Mariotti, il ragazzo di 20 anni di Parma che ha perso una gamba in seguito a un attacco di uno squalo in Australia. Mariotti ha raccontato che si trovava a nuotare al nord dell’Australia il 9 dicembre, a seguito della notizia della morte del nonno, quando è stato attaccato da uno squalo.

La polemica con Selvaggia Lucarelli

Il caso di Mariotti ha suscitato l’attenzione pubblica anche a causa di una polemica che lo ha visto coinvolto con Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha infatti sollevato dubbi sulla trasparenza della raccolta fondi organizzata dagli amici del 20enne. Mariotti ha parlato nel podcast dei numerosi insulti ricevuti a seguito delle accuse di Selvaggia, incluso minacce di morte.

La proposta di Fedez a Selvaggia Lucarelli

Mentre Mariotti parlava della polemica durante il podcast, Fedez ha proposto invitare Selvaggia Lucarelli nel suo podcast per discutere della questione. “Se tu rivendichi e credi in quello che fai, questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli,” ha detto Fedez. Il rapper sottolinea inoltre lo scontro tra Selvaggia e sua moglie Chiara Ferragni, e il dibattito sull’autenticità delle iniziative benefiche di questa ultima. Resta da vedere se Selvaggia Lucarelli accetterà l’invito.