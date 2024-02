Coppia acquista intero paese abbandonato per 339mila euro, meno del costo di una casa a Roma

0 SHARES Condividi Tweet

Una coppia olandese ha fatto un acquisto insolito e ambizioso: un intero paese abbandonato in Spagna per svilupparvi un progetto eco-sostenibile.

Un intero paese per 339mila euro

In un’audace mossa immobiliare, una coppia olandese ha acquistato Bárcena de Bureba, un paese abbandonato in Spagna, a un prezzo sorprendentemente basso di 339mila euro. Questa cifra, secondo i commenti sui social italiani, è inferiore al costo di una casa a Roma. Il paesino, situato vicino a Burgos, a nord di Madrid, comprende 64 case in rovina e si estende su un’area di sei ettari. I nuovi proprietari hanno espresso il desiderio di trasformare questa zona desolata in un “villaggio ecosostenibile“.

Il progetto eco-sostenibile

La coppia ha pianificato di recuperare le case per fini residenziali e turistici, attuando iniziative di agricoltura ecologica e sostenibile. La vendita è stata facilitata dalla società immobiliare Aldeas Abandonadas Real Estate. Secondo Elviera Fafian, dipendente dell’agenzia, i nuovi proprietari cercavano una zona con molte case e terreni per realizzare il loro sogno. La loro decisione di acquistare il paesino è nata quasi come una scommessa, ma si è trasformata in un progetto concreto dopo aver visitato e immediatamente amato il luogo.

Il futuro del paese abbandonato

La coppia inizierà il loro ambizioso progetto a piccoli passi, iniziando dal recupero di una casa e, successivamente, mirando al recupero dell’intera area. L’interesse e l’investimento nella località abbandonata da parte di questi nuovi proprietari potrebbe non solo portare nuova vita al paesino, ma anche creare un modello per progetti di sviluppo sostenibile e rinnovamento urbano.

L’acquisto di Bárcena de Bureba da parte della coppia olandese rappresenta un interessante esempio di come il desiderio di sostenibilità e l’amore per la natura possano convergere in progetti di rinnovamento urbano. Il loro impegno nel trasformare un paese deserto in un vivace eco-villaggio potrebbe ispirare altre iniziative simili in futuro.