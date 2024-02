GF: attacchi continui a Beatrice Luzzi, i vip fanno scoppiare un caso sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Beatrice Luzzi è vittima di una vera e propria “Italian Horror Story: irreality”. Da quattro mesi, il reality show le riserva continue offese e attacchi.

Percepita come una manipolatrice senza sentimenti dai suoi compagni di avventura, la difesa arriva da personaggi esterni come Alex Belli. AncheRossella Erra, un noto volto Rai, ha mostrato la sua solidarietà.

Rossella Erra: “Attacco violento contro Beatrice”

“Beatrice, ti ho sempre sostenuto, ma è tempo che tu capisca che tutti sono contro di te – dichiara Rossella Erra – Apri quella porta e lasciali fare il programma da soli. Voglio vedere cosa fanno senza di te. Forse sei troppo forte come concorrente e per questo meglio estrometterti? Perché farti rientrare dopo la perdita di tuo padre? Sarebbe stato meglio che restassi accanto ai tuoi piuttosto che subire così tanti attacchi.”

Erra denuncia la violenza dell’attacco subito da Beatrice: “Non comprendo come umanamente sia possibile comportarsi con una donna, con una persona, in questo modo. Should be. Devi andartene subito. Nomina regina e vai via. Ma tutto questo accanimento contro di te è giusto? Mi viene la voglia di cambiare canale. Hai ragione quando dici che sei un bersaglio.”

Bea verso l’uscita: “Troppe offese”

Erra lancia un appello a Luzzi: “Forse non è il tuo bene restare in game – afferma – Come spettatrice assidua del Gf non posso restare in silenzio. Io sosterrò che tu resti dentro, ma forse dovresti capire e andartene. Sei intelligente. E poi, non stavi insultando i napoletani, stavi solo esponendo un dato di fatto”. Al tweet di Erra si è unita anche la solidarietà di Rita Dalla Chiesa.